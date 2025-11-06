MSB'den "Suriyeli askeri öğrenciler" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Suriyeli askeri öğrencilerin" eğitimin ardından ülkelerine geri döneceğini ifade etti.

Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, gazetecilerin gündemdeki sorularına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Bakanlık, kamuoyunda tartışmalara neden olan "Suriyeli askeri öğrencilerin" Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) öğrenim gördüğünü ve bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kadrolarında görev almasının söz konusu olmadığını belirtti.

Açıklamada, ayrıca, "Suriyeli askeri öğrencilerin" eğitimlerin tamamlanmasının ardından ülkelerine döneceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, Bakanlık tarafından "birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ile danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü" belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yabancı askeri öğrenciler belirli sürelerle ülkemizde eğitim almakta ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından kendi ülkelerine dönmektedir. Milli Savunma Üniversitesinin kurulduğu 2016 yılından 2025 yılına kadar ABD, Balkanlar, Afrika, Türk Devletleri, Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere toplam 39 ülkeden 3 bin 16 misafir askeri öğrenci, Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (SUTASAK) , Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (ASTTASAK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Harp Enstitülerinde eğitim almıştır. Bu kapsamda, Suriyeli askeri öğrenciler de 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir."