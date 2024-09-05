MSB'den 'teğmenler krizi' hakkında açıklama: "İhmali olan personel hakkında işlem yapılacak"

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki resmi törenin bitişinin ardından yeni mezun yaklaşık 350 subayın bir araya gelerek yaptığı yemine ilişkin açıklama yaptı.

Tartışmalara neden olan olayın her yönüyle incelendiği belirtilen açıklamada, inceleme sonucu kastı, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca, görüntülerin "bağlamından koparılıp başka boyutlara çekilmeye çalışıldığı, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulduğu" belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Öncelikle, Zafer Bayramı’mızı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü büyük bir coşkuyla kutladığımız 30-31 Ağustos tarihlerinde, Harp Okullarımızın mezuniyet törenlerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle icra ettik. Köklü bir tarihe sahip olan ordumuzun gözbebeği Harp Okullarımızın mezuniyet sevincinin yanı sıra ülkemiz ve dünya tarihinde ilk defa 3 kız öğrencimizin Harp Okullarımızdan birincilikle mezun olmasının da gururunu yaşadık.

"GERÇEKLİKTEN KOPUK KISIR TARIŞMALAR"

Bununla birlikte Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna bazı görüntüler yansımıştır. Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır. Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Dolayısıyla kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir.

Şanlı ordumuzun, terörle mücadeleden uluslararası misyonlara kadar birbirinden zorlu görevleri üstün bir gayretle yerine getirdiği bu dönemde; ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya, milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmaya ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik paylaşım, yorum ve değerlendirmelerin kimseye bir yararının olmayacağı açıktır. Nitekim, bu olayı fırsat bilerek sosyal medya platformlarında Bakanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve personelimize yönelik küfür/iftira/tehdit ve hakarette bulunarak kamuoyunda Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve personelimizi yıpratmaya/küçük düşürmeye /itibarsızlaştırmaya çalıştıkları tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür ve ayrıştırmaya çalışmak tehlikelidir.

Kahraman ordumuz için subay yetiştiren Harp Okullarımızdan mezun olan teğmenlerimiz de; askerlik mesleğinin özü olan disiplin ile millî, manevi ve mesleki değerlerimizden asla taviz vermeden, en zor koşullarda dahi milletimize ve devletimize hizmet edecek subaylar olarak Silahlı Kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacaklardır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Anayasa’ya ve kanunlara bağlı olarak, millî, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır."

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nden sonra mezun olan yaklaşık 350 subay, kılıç çekip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye yemin etmişti.

Görüntülerin sosyal medyda paylaşılmasının ardından tartışmalar başlamıştı. Teğmenlerin görüntüleri AKP'liler arasından tartışmaya neden olmuştu.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin kullandığı ifadeleri eleştirdi. Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir vesayete izin verilmeyeceğini belirterek “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yeni mezunlarını vermiştir. Bu gençler, Türkiye’nin geleceği için yetiştirilmiştir. ‘Hükümete kılıç çekti’ diyenler vesayeti diriltmek istiyor. TSK’nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret kabul edilemez” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise tarışmalara ilişkin "30 Ağustos’u gölgeleyen, ülkemizi meşgul eden, hasımları ümitlendiren, istismar lobisini heyecanlandıran ikinci yemin hadisesinin her bakımdan netliğe kavuşması zorunludur" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "TSK'yı tartışmaların için çekmek hatadır" demişti.

Mehmet Metiner ise X hesabından, “Sayın Bahçeli’nin kanun dışı yemin töreniyle ilgili gayet netlikle ortaya koyduğu bakış açısı keşke AK Parti’mizin değerli sözcüsü Ömer Çelik tarafından daha kararlı bir dille vurgulansaydı diyorum” ifadelerini kullanmıştı.