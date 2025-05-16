MSB'den Tuncer Bakırhan'a 'korucu' yanıtı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın 'korucular' hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

MSB'nin açıklamasında Bakırhan'ın ismi geçirilmezken koruculara destek verildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda koruclar için "Terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır" denildi.

Bakırhan'ın sözlerine ilişkin ise "Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

MSB'nin açıklaması şu şekilde:

"Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir."

Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır.… pic.twitter.com/4iqcu6xOEr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2025

TUNCER BAKIRHAN NE DEMİŞTİ?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada PKK'nin kendini feshetmesinin ardından korucu sistemine gerek kalmayacağını söylemiş ve "Korucu arkadaşlar inşallah işsiz kalmayacak. Çatışma silah bittiyse dünya kadar korucu var, bunu öneri olarak da sunuyorum. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir. Köyde kendi insanını ezmeye yerine, silah çekme yerine köyde hayvan baksın" demişti.