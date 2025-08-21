MSB'den Türkiye'nin Ukrayna'ya asker göndereceği iddiasına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye harekat alanlarında Tel Rıfat ve Menbic dahil imha edilen tünel uzunluğunun 548 kilometreye ulaştığını bildirdi.

GAZZE İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Gazze'de yaşanan insani felaketin, her geçen gün daha da derinleştiğine dikkati çekerek, "Açlık, yokluk ve temel ihtiyaçlara erişim eksikliği nedeniyle Filistin halkı, son derece ağır koşullarda yaşam mücadelesi vermektedir. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde, Gazze'de ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerekmektedir. Filistin halkının haklı mücadelesine verdiğimiz desteği sürdüreceğimizi, bölgede kalıcı istikrar ve barışın iki devletli çözüm ile mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.

UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERİLECEK Mİ?

​​​​​​​Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'ya asker gönderilmesine ilişkin basında yer alan iddialara yönelik sorular üzerine Bakanlık kaynakları, "Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sunmaya çalışan bir ülkedir ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir. Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak ise sağlıklı ve doğru olmayacaktır" yanıtını verdi.

"EĞİTİM FAALİYETLERİNİN ARTMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'ye ilişkin sorular üzerine ise şunları söyledi:

"Türkiye ile Suriye arasında 13 Ağustos 2025'te 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştır. Bu anlaşma, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmayı ve askeri alanda somut işbirliğini hedeflemektedir. Mutabakat kapsamında, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması süreci hız kazanmış eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler başlatılmıştır. Bu faaliyetler, Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda, Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyetin Milli Savunma Üniversitesi'ni ziyareti ve Suriye Savunma Bakanlığının talebi çerçevesinde başlatılan eğitim faaliyetleri devam etmektedir.

Diğer yandan, Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması amacıyla Bakanlığımızdan müteşekkil heyetler vasıtasıyla teknik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Türkiye, Suriye'nin istikrarını bölge barışı açısından kritik görmekte ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye devam etmektedir. İlerleyen dönemde, karşılıklı heyet ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerinin artması, işbirliği kapsamının genişletilmesi öngörülmektedir."