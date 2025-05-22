MSB'den Yunanistan'a AB'nin savunma projeleri ile ilgili tepki

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Suriye'de, istikrarın tesisi ve sığınmacıların geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyleyen Aktürk, "Suriye'deki harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha faaliyetlerimiz aralıksız sürdürülmektedir. Egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğimiz Suriye'de kalıcı güvenliğin sağlanması ve Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik yakın işbirliğimiz kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Aktürk, bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askeri heyetin 20 Mayıs'ta Suriye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilen heyetimiz, askeri işbirliği ve koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulunmuştur" bilgisini paylaştı.

Bakanlık kaynakları, Türkiye-İsrail Çatışmasızlık Mekanizması ile ilgili sorular üzerine, "Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda, teknik görüşmeler muhataplarımız ile koordineli devam etmektedir. Bu konuda daha önce ifade ettiğimiz gibi resmi makamlar dışında yapılan açıklamalar dışındaki haber ve bilgilere itibar edilmemelidir" yanıtını verdi.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi Avrupa Birliği (AB) savunma projelerinin dışında bırakmaya yönelik itirazlarına yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'nin bölgesinde sahip olduğu kritik rolü ve Avrupa'nın güvenliği için önemini yok saymaya yönelik çabalar başarısız olmaya mahkumdur. İkili anlaşmazlıkları çok taraflı platformlara taşımak ve ülkemizi dışlamaya yönelik bir tutum sergilemek iyi niyetli olmadığı gibi akıllıca bir adım da değildir. NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye'nin gücünü anlamayanlara anlatmaya devam edeceğiz. Diğer yandan AB üyeliği ülkemiz için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir. Türkiye ve AB savunma ve güvenlik, terörle mücadele, düzensiz göçün önlenmesi gibi birçok konuda uzun dönemli stratejik çıkarları paylaşmaktadır. Avrupa güvenliğinin ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif dayanışma ile güçlendirilebileceğini, bunun için vizyoner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz."