MSB'den Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın açıklamalarına tepki

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Dendias'ın, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dendias'ın açıklamalarının, "Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu" olduğu belirtildi.

"Söz konusu açıklamanın şiddetle kınandığı" belirtilen açıklamada, "Kahraman Türk ordusu, Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkı uyarınca harekete geçmiş ve 1963-1974 yılları arasında Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtarmıştır" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk askerinin cesareti ve varlığı sayesinde 1974 yılından bu yana Kıbrıs'ta kan dökülmemiş, Yunanistan'ın Kıbrıs Rum halkı üzerindeki cuntacı baskısı ortadan kalkmış ve Yunanistan'daki askeri rejim yıkılarak demokrasiye dönüş mümkün hale gelmiştir. Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır. Yunanistan Savunma Bakanı'nı, iki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir yaklaşımla ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu baltalamaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Sayın Dendias'ın, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir."

DENDİAS NE SÖYLEMİŞTİ?

Güney Kıbrıs’a dün resmi ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, şunları söylemişti: