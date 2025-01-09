MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı bedelli askerlik ücretini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, bedelli askerlik tutarının daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini söyledi.

Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 243 bin 13 lira 44 kuruş olmuş, 7 Ocak'tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır" dedi.

Böylece bedelli askerlik ücretine memur maaşlarına yapılan yüzde 11,54 oranındaki zam uygulandı.

2025 bedelli askerlik ücreti 217.871 TL'den, 25 bin 259 lira artışla 243 bin 13 TL'ye yükseldi.