MSB duyurdu: Gaziantep'e mühimmat parçaları düştü

Milli Savunma Bakanlığı İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’te boş arazilere düştüğü ve ollayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

GÜNEYŞEHİR'E DÜŞTÜ

Geçen hafta da Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen balistik füze parçası düşmüştü. İran’da “Hedef Türkiye değildi” açıklaması gelmişti.

Bu kez de Güneyşehir Bölgesi’ne bazı mühimmat parçaları düştüğü öğrenildi. Kısa sürede sosyal medyaya yansıyan iddialar gündem oldu.

Bölge Jandarma ekiplerince kordon altına alındı. İlgili bölgede parçaları arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Bazı mühimmat parçaları Gaziantep’te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

"HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

"Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz."

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Gelişme, ilk andan itibaren tüm kurumlarımız tarafından yakından takip edilmiş; gerekli savunma ve güvenlik tedbirleri derhâl devreye alınmıştır.

Türkiye'nin hava sahasının ve sınır güvenliğinin korunması konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir.

İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz."

Duran şöyle devam etti: "Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini; yalnızca resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz."