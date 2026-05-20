MSB duyurdu: Hürmüz’e alternatif hat için NATO’ya teklif yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, güncel gelişmelere ilişkin yaptığı bilgilendirmede NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi’ne dair ayrıntıları paylaştı. MSB, NATO’nun ortak fonlarıyla hazırlanacak projenin, doğu kanadındaki müttefiklerin enerji tedarikini güçlendirmeyi hedeflediğini, benzerlerine kıyasla 5 kat daha ucuz olduğunu ve onay sürecinin NATO’da sürdüğünü bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, projenin Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelerle birlikte daha da önem kazandığı belirtildi. MSB’ye göre hat, ittifakın deniz yoluyla yakıt taşımacılığına bağımlılığını azaltacak; NATO’nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artıracak.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’de görev yapan İspanya Patriot sistemine ilave olarak NATO tarafından görevlendirilen iki Patriot sisteminden birinin Almanya tarafından değiştirileceği ve bu değişimin haziran ayında tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

MSB’nin açıklaması şöyle:

"NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi; NATO’nun Ortak Fonları kullanılmak suretiyle, NATO’nun doğu kanadındaki müttefiklerin enerji tedarikini güçlendirmek maksadıyla hazırlanan ve halihazırda NATO’da onay çalışmaları devam eden bir yetenek paketinin münferit bir projesidir.

Söz konusu proje, Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelere paralel olarak İttifak’ın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığı azaltması ve NATO’nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz etmektedir.

Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir.

Bu hattın hayata geçirilmesi durumunda, müttefiklerin yatırdığı katkı paylarından oluşan NATO Ortak Fonları ekonomik ve efektif kullanılacaktır.

PATRIOTLARIN GÖREV DEĞİŞİMİ

Ülkemizde konuşlu hava savunma sistemlerine ilişkin faaliyetler, müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde planlanmakta ve mevcut güvenlik ortamı çerçevesinde düzenli olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, ilgili sistemin yaklaşık altı ay süreyle görev yapması öngörülmektedir. Süreç mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefiklerle koordineli şekilde sürdürülecektir.

SON DÖNEMDE ALMANYA İLE OLUMLU İLİŞKİLER

Türkiye; sahip olduğu güçlü ve tecrübeli ordusu, NATO içerisindeki etkin konumu, gelişen savunma sanayii altyapısı ve Avrupa, Karadeniz, Kafkasya ile Orta Doğu arasında kritik öneme sahip jeopolitik konumuyla bölgesel güvenlik açısından vazgeçilmez bir müttefik konumundadır.

Bu çerçevede Avrupa ülkelerinin, Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğinde ülkemizin stratejik rolünü daha güçlü şekilde değerlendirdiği; savunma, güvenlik ve stratejik iş birliği alanlarında ilişkileri derinleştirmeye önem verdiği görülmektedir.

EFES-2026 TATBİKATINA LİBYA VE SURİYE’NİN KATILIMI

Türkiye’nin ev sahipliğinde icra edilen EFES-2026 Tatbikatında Libya’nın doğusundan 331, batısından 171 personel olmak üzere toplam 502 personel, Türk Silahlı Kuvvetleri ile müşterek olarak eğitim yapmaktadırlar. Flintlock-2026’da ülkemizin desteğiyle başlatılan bu süreç, Libya ordusunun Libya toprakları dışında ilk defa EFES-2026 tatbikatına katılımıyla devam etmektedir.

Tatbikata Libya bayrağı altında, tek Libya olarak katılan, Libya askeri personeline; Bot, Mayın/EYP, Tahkimat ve Beka, Özel Kuvvet Harekâtı, SAT/SAS, İlk Yardım ve Sıhhi Tedavi, Amfibi Harekât, MEBS ve Muharebe Enkazı Arama Kurtarma alanlarında eğitimler verilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri; Libya’da “Tek Libya, Tek Ordu” hedefi doğrultusunda somut adımlar atarak, yürütülen faaliyetlere destek vermekte; Türkiye’nin katkılarıyla icra edilen bu çalışmalar, taraflar arasındaki koordinasyon ve operasyonel uyumun geliştirilmesine önemli katkı sağlamaktadır.

Aynı şekilde; yeniden yapılanma sürecine olan desteğimizin bir parçası olarak Suriye Ordusu çekirdek bir unsur ile EFES 2026 Tatbikatına katılım sağlamaktadır. Suriye toprakları dışında ilk defa bir tatbikata katılan Suriye ordusuna olan eğitim desteğimiz devam edecektir."