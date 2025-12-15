MSB duyurdu: Karadeniz'de bir İHA düşürüldü

Türkiye, Karadeniz üzerinde insansız bir hava aracı düşürdü. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır.

Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir.

Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."

NE OLMUŞTU?

Karadeniz'de bir süredir hareketlilik yaşanıyor. 28 Kasım'da Rusya'ya ait Virat ve Kairos isimli Gambia bayraklı iki gemi Türkiye yakınlarında saldırıya uğramıştı. İnsansız deniz araçlarıyla yapılan bu saldırıları Ukrayna üstlenmişti. 2 Aralık'ta ise Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçeği yağı taşıdığı belirtilen bir tanker yine insansız deniz aracı tarafından vurulmuştu. 12 Aralık'ta ise Odessa limanındaki bir Türk şirketine ait yabancı bandralı gemi bir Rus füzesi tarafından hedef alınmıştı.