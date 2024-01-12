MSB duyurdu: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesinde çıkan çatışmada 6 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta altı askerin yaşamını yitirdiğini, yedi askerin de yaralandığını duyurdu.

MSB’den paylaşılan açıklamada şunları kaydedildi:

“Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.”

HAYATINI KAYBEDEN ASKERLERİN SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden birinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.