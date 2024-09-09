MSB: Gara'da bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, PKK mensupları ile yaşanan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İMAMOĞLU'NUN AKRABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaşamını yitiren Ayar'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akrabası olduğu öğrenildi.

İmamoğlu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Üsteğmen Fatih Ayar’ın acısını yaşıyoruz. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarımıza da sabırlar diliyorum. Şehidimiz 10 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Trabzon Köprübaşı Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır."

Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Üsteğmen Fatih Ayar’ın acısını yaşıyoruz. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarımıza da sabırlar diliyorum. Şehidimiz 10 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Trabzon Köprübaşı Merkez… pic.twitter.com/lhkl76bazE — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 9, 2024

Ömer Fatih Ayar’ın cenazesi yarın Köprübaşı ilçesinde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.