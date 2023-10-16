MSB, Hasan Dağı’na tırmanırken düşen dağcının helikopterle kurtarılma anlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaray’da Hasan Dağı’na zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan vatandaşın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı helikopter ile kurtarıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Aksaray’da Hasan Dağı’na zirve tırmanışının ardından dönüş yolunda düşen vatandaşın kurtarılma anlarına ait görüntüleri yayınladı. MSB’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Aksaray ili Hasan Dağı’na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 10’uncu Tanker Üs Komutanlığından havalanan bir helikopter ve Personel Kurtarma Timimiz tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi” ifadeleri kullanıldı.