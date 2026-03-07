MSB kaynakları: Kuzey Kıbrıs'a F-16 uçaklarının konuşlandırılması değerlendiriliyor
MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs'a F-16 uçaklarının konuşlandırmasının değerlendirildiği ifade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" açıklaması yaptı.
Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır.
F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" ifadelerine yer verildi.
Ayrıntılar gelecek...