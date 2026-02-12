MSB: "Ordu'da bulunan İHA'nın Rusya'ya ait olduğu değerlendiriliyor"

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Ordu sahilinde bulunan insansız hava aracına (İHA) ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından, "10 Şubat 2026 tarihinde Ünye/Ordu'da, sahilde bir İHA bulunması üzerine ⁠1 SAS timi, 11 Şubat 2026'da bölgeye intikal ettirilmiştir. Patlayıcı ihtiva etmeyen ve Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen İHA, incelenmek üzerine Ünye Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiştir." açıklaması yapıldı. Öte taraftan "Suriye hükümeti ile SDG arasında 30 Ocak'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasını sahada yakından takip etmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Aktürk'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"SON BİR HAFTADA 146 ŞAHIS YAKALANDI"

Hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan yedisi terör örgütü mensubu olmak üzere 146 şahsın yakalandığını bildiren Aktürk, "2 bin 89 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 790, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 7 bin 979 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde; Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 155 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"BATI ŞERİA'NIN STATÜSÜ"

Tuğamiral Zeki Aktürk, Gazze’deki son duruma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gazze'de Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesine rağmen, ateşkes ihlallerini sürdüren İsrail'in, Gazze'deki yıkım ve saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria'ya yeni bir hukuki ve idari statü dayatmak amacıyla aldığı kararları da kınıyoruz. Uluslararası hukukun bariz bir ihlali olan bu kararların iki devletli çözüm çabalarına zarar vereceği açıktır. Filistin halkının, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir devlet sahibi olma çabalarına destek vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

"KATAR'DA İMZALANAN MUTABAKAT"

Katar'da icra edilen DIMDEX-2026 fuarında TAIS Shipyards ile Katar merkezli Barzan Holdings arasında iki adet istif sınıfı fırkateyn inşasını kapsayan bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Katar ve üçüncü ülkeler için Türk deniz sistemlerinin tedarikini içeren mutabakat kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı gibi gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda da bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuda resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar haricinde iddia, yorum ve haberlere itibar edilmemelidir.