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MSB, Pençe-Kaplan bölgesinde bir askerin "silah kazası" sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala’nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Güncel
  • 17.05.2024 23:51
  • Giriş: 17.05.2024 23:51
  • Güncelleme: 18.05.2024 00:00
Kaynak: İHA
MSB, Pençe-Kaplan bölgesinde bir askerin "silah kazası" sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı
FOTOĞRAF: depophotos

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala’nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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