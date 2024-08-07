MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda P. Asb. Çvş. Habip Murat Alp'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda P. Asb. Çvş. Habip Murat Alp'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Pençe- Kilit Harekât Bölgesinde, 7 Ağustos 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda P. Asb. Çvş. Habip Murat Alp şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."