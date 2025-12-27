MSB Personel Alımı Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır? MSB 109 Memur ve 1349 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Tarihleri ve Başvuru Şartları

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ilanı, kamuya atanmak isteyen binlerce adayın gündeminde ilk sıralara yerleşti. 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyuran MSB, başvuru tarihlerini ve sürece ilişkin detayları paylaştı. Başvuruların başlamasıyla birlikte “MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır?” soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında görevlendirilmek üzere 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı.

Başvuru süreci 26 Aralık 2025 tarihinde başladı ve 25 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda alımı yapılacak personeller, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde görev yapacak.

HANGİ KURUMLARA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Sözleşmeli Personel Kadro Dağılımı

Kurum Alınacak Personel Sayısı Milli Savunma Bakanlığı 691 Genelkurmay Başkanlığı 81 Kara Kuvvetleri Komutanlığı 207 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 109 Hava Kuvvetleri Komutanlığı 114 Milli Savunma Üniversitesi 147 Toplam 1349

Memur Kadro Dağılımı

Kurum Alınacak Memur Sayısı Milli Savunma Bakanlığı 58 Genelkurmay Başkanlığı 5 Kara Kuvvetleri Komutanlığı 20 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 8 Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12 Milli Savunma Üniversitesi 6 Toplam 109

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

MSB personel alımı başvuruları yalnızca çevrim içi olarak alınacak. Adaylar, başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirecek.

Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Bu nedenle adayların başvurularını belirtilen süre içerisinde eksiksiz tamamlaması gerekiyor.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuru süreci belirli aşamalardan oluşuyor. MSB personel alımı sürecinde adayları şu adımlar bekliyor:

Başvurular 26 Aralık 2025 – 25 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurusu kabul edilen ve şartları sağlayan adaylar giriş sınavına davet edilecek.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav ücreti olarak 300 TL yatıracak.

Sınav ücreti, T.C. Vakıflar Bankası internet/mobil bankacılık ya da ATM’ler üzerinden T.C. kimlik numarası ile ödenecek.

Sınav yeri ve tarihi MSB’nin resmi personel temin sitesi üzerinden duyurulacak.

Asil ve yedek aday listeleri yine aynı adres üzerinden ilan edilecek.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvurusu yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan KPSS’ye katılmış ve puan almış olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla ilgili kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

İstenen bilgi ve belgeleri süresi içinde sisteme yükleyerek başvuruyu tamamlamak.

MSB personel alımı başvuruları ne zaman başladı?

Başvurular 26 Aralık 2025 tarihinde başladı ve 25 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek.

MSB personel alımı başvurusu nereden yapılır?

Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılmaktadır.

Kaç memur ve sözleşmeli personel alınacak?

Milli Savunma Bakanlığı toplamda 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Sınav ücreti ne kadar?

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar 300 TL sınav ücreti ödeyecek.