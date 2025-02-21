MSB: Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun dün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, PKK ile çıkan çatışmadahayatını kaybettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Şubat 2025 tarihinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Söz. Er Mustafa USLU şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.