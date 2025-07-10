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MSB resmen duyurdu: Bedelli askerlik tutarı belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik tutarının 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olduğunu bildirdi.

Güncel
  • 10.07.2025 13:05
  • Giriş: 10.07.2025 13:05
  • Güncelleme: 10.07.2025 13:11
Kaynak: Haber Merkezi
MSB resmen duyurdu: Bedelli askerlik tutarı belli oldu
Fotoğraf: AA

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayımlandığını ve buna göre bedelli askerlik tutarının 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olduğu belirten Aktürk, 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin de başladığını söyledi.

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