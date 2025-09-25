MSB: SDG mutabakata uygun hareket etmedi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İstanbul'daki Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG İstanbul Fırkateyni'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

MSB kaynakları, Suriye'deki son duruma dair sorular üzerine şunları kaydetti:

"Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temaslar dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Son olarak Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün, 10 Mart 2025'te Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Türkiye, Suriye'nin istikrar ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın işbirliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır."

"EĞİTİM VE ZİYARETLER KARŞILIKLI OLARAK DEVAM EDECEK"

MSB kaynakları, HTŞ yönetiminin hava kuvvetleri komutanı ardından HTŞ yönetiminin deniz kuvvetleri komutanının Ankara ziyaretinin sebebine ilişkin sorulara, "Suriye'de kurulan yeni hükümetin savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi için kara, deniz, hava ayrımı gözetmeksizin her türlü desteği sağlayacağımızı ifade etmiştik. Ağustos ayında imzaladığımız Mutabakat Muhtırası ile karşılıklı ziyaretler ivme kazandı. Eğitim ve ziyaretler karşılıklı olarak devam edecek. Komutanların ziyaretleri de bu kapsamda gerçekleştiriliyor" yanıtını verdi.

ASKERLERİN SORUŞTURMASINA DAİR AÇIKLAMA

Hatay'da bir sınır karakolunda görevli askerlerin, köylü çocuklara su vermelerinin ardından soruşturmaya uğramalarını gündeme gelmiş, depo sorumlusu karakol astsubayının "emre itaatsizlik" suçunu işlediği gerekçesiyle aylıktan kesme cezası aldığını bildirilmişti. MSB kaynakları, söz konusu haber hakkındaki soruları şöyle yanıtladı: