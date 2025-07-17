MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin "İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarının ardından bu kez Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırıları, bölgede barış ve istikrar umutlarını hedef alan açık bir provokasyondur" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan MSB kaynakları Suriye'deki son gelişmeler ile İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin sorular üzerine de değerlendirmeler yaptı:

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi kaosa sürükleyen saldırılarına artık bir son vermesi çağrısı yapılan açıklamada, "Talep etmeleri durumunda Suriye'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik" denildi.

Tuğamiral Zeki Aktürk / AA

"HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK"

MSB kaynakları, Suriye'de bulunan personelin durumuna ilişkin de şu bilgileri verdi:

"İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları bölgedeki barış ve istikrar adımlarını tehlikeye atmaktadır. Suriye'nin birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılmış bir provokasyondur. İsrail uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi kaosa sürükleyen saldırılarına artık bir son vermelidir. Talep etmeleri durumunda Suriye'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik. İsrail'in Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında Suriye'de bulunan birlik ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır."

"SİLAHLI KUVVETLERDEN 23 BİN 969 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ"

Bakanlığın, "FETÖ ile mücadelesinin" sürdüğünü belirten Aktürk, "Nitekim, 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren Silahlı Kuvvetlerden 23 bin 969 personel ihraç edilmiş, 2 bin 236 emekli personelin rütbesi geri alınmıştır. Bugün itibarıyla toplam 26 bin 205 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi tesis edilmiştir" dedi.