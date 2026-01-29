MSB: “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’ye destek sürecek

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Armoni Mızıkası Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, çeşitli konu başlıklarında açıklamalarda bulundu.

Açıklamada öne çıkanlar şöyle:

SURİYE'DE SON DURUM

"Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde olan, 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına uymayan SDG'nin, 15 gün süreyle uzatılan ateşkesi tacizleriyle ihlal etmeyi sürdürmesi entegrasyon sürecini olumsuz yönde etkilemektedir.

Suriye'de meydana gelen gelişmeleri sahada yakından takip ediyor, bölgedeki birliklerimiz, personelimiz ve hudutlarımızın güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz. Suriye Hükumetinin bölgede insani yardım koridoru açmasını memnuniyet verici bir gelişme olarak görüyoruz.

Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye kararlılıkla devam edecektir.

"YUNANİSTAN'A YÖNELİK İTİRAZLARIMIZ SÜRESİZDİR"

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularımız, Yunan basınında iddia edildiği gibi 2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlanmıştır. Yayımladığımız NAVTEX'ler ile seyir emniyetini göz önüne alarak, Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiğini, Gayri Askeri Statüdeki Adaların (GASA) karasularını da içeren sahalarda seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu vurguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayan, tek taraflı faaliyet ve girişimleri uluslararası hukuk çerçevesinde etkisiz kılmaya devam edecektir.

İRAN'DAKİ GELİŞMELER

Türkiye olarak, tüm çatışmaların bitmesine, bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

"YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 173 ŞAHIS YAKALANDI"

Hudutlarda 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini vurgulayan Aktürk, "Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 173 şahıs yakalanmış, 876 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 519, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 4 bin 404 olmuştur." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin sadece coğrafi değil, stratejik olarak da etki alanını giderek genişletmeye, karmaşık güvenlik denkleminde bölgesel caydırıcılığını güçlendirmeye, güvenliği için tehdit nerede doğuyorsa, orada tedbir almaya, sahada ve diplomatik düzlemde aktif ve ön alıcı savunma politikası sürdürmeye, ittifaklarını, teknolojik derinliğini ve bölgesel ağırlığını da yeniden tanımlamaya, yüksek teknolojili, bağımsız, etkin ve caydırıcı bir savunma sistemi tesis etmeye azim ve kararlıkla devam ettiğini söyledi.

MSÜ ADAY ÖĞRENCİ SINAVLARI

Bu kapsamda 'Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı' başvurusu bugün tamamlanacaktır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sahip olduğu güçlü imkan-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi yok etmeye, ülkemizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenerek üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir."