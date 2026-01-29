MSB, TSK'nin Resulayn'dan çekildiğine dair iddiaları yalanladı
MSB, TSK personelinin, 2019'da düzenlenen 'Barış Pınarı' harekâtı bölgesinde ve Ceylanpınar sınırında bulunan Resulayn'dan çekildiği, ilçe merkezindeki tüm resmi binalardan Türk bayraklarının indirildiği iddialarını yalanladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı askerlerin, Ceylanpınar sınırında bulunan Resulayn'dan çekildiğine yönelik iddiaları yalanladı.
MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir" açıklamasında bulundu.
Rûdaw'da yer alan haberde, TSK personelinin ilçe merkezindeki tüm resmi binalardan Türk bayraklarını indirerek çekilmeye başladığı iddia edilmişti.
Aynı haberde sınır kapılarının, HTŞ öncülüğünde kurulan Suriye geçici hükümetine devredildiği ve şehre 'Suriye Genel Güvenlik' birimlerinin girdiği öne sürülmüştü.
Resulayn, Türkiye'nin 2019'da düzenlediği 'Barış Pınarı' harekâtının hedeflerinden biriydi.
TSK, harekât bölgesinde keşif ve denetim yapıyordu.