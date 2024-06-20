MSB, uzman erbaş temini başvuruları için son tarihi duyurdu

MSB, uzman erbaş temini başvurularının 30 Haziran'da sona ereceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3 Haziran'da başlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 yılı (2024/2 Dönem) uzman erbaş temini başvurularının 30 Haziran'da sona ereceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 yılı (2024/2 Dönem) uzman erbaş temini başvuruları 3 Haziran'da başladı, 30 Haziran'da sona erecek. Başvuru işlemleri internet adresinden yapılacak.

Uzman Onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olmak, Uzman Çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olmak koşulu bulunuyor.