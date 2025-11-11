MSB'ye ait kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek için havalanan C130 kargo uçağı Gürcistan’da düştü. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
GÜRCİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI OLAY YERİNE GEÇİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."