MSB'ye ait kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü

Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek için havalanan C130 kargo uçağı Gürcistan’da düştü. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÜRCİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI OLAY YERİNE GEÇİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: