MSB'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü

Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek için havalanan C130 kargo uçağı Gürcistan’da düştü.

Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."