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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 18.03.2024 14:18
  • Giriş: 18.03.2024 14:18
  • Güncelleme: 18.03.2024 14:18
Kaynak: DHA
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyesi 3 kişinin hudutta yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

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