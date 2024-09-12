MSB: "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı harekatı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın, silah kazası sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada,”Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, 11 Eylül 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Onur ÇAPAN, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur” ifadesine yer verildi.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, 11 Eylül 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Onur ÇAPAN, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"