MSB’den Suriye açıklaması: Koordinasyon Birimi için personel görevlendirmesini yaptık

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye’nin Suriye’de görev yapacak Koordinasyon Birimi için personel görevlendirmesi yaptığını duyurdu.

MSB kaynakları "Suriye'de adem-i merkeziyetçi, ayrılıkçı gündemlere, Suriye hükümetiyle işbirliği içinde müsaade edilmeyecektir" ifadesini kullandı.

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SDG AÇIKLAMASI: TUTUMUMUZ DEĞİŞMEDİ

Koordinasyon biriminin Şam'da görev yapması yönünde Suriye'den davet alındığını belirten kaynaklar, şunları kaydetti:

"Türkiye, Suriye ve Ürdün'den müteşekkil Koordinasyon Birimi, 19 Mayıs'ta Suriye'de göreve başlamıştır. Biz de Koordinasyon Birimi için personel görevlendirmesini yaptık. Yeni Suriye yönetimiyle terör örgütü SDG arasındaki mutabakat süreci, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından dikkatle takip edilmektedir. Suriye'de barış ve huzurun tesisi için atılan her türlü olumlu adımı desteklemekle birlikte, bu sürecin şeffaf, kapsayıcı ve tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarını dikkate alan bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulamaktayız. Suriye'de tek bir silahlı yapı olarak sadece Suriye ordusunun bulunması gerektiği ve SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu konularında tutumumuz değişmemiştir. Süreçte aksamalar, gecikmeler olsa dahi sonuç değişmeyecektir. Tekrar hatırlatmak gerekir ki Suriye'de adem-i merkeziyetçi, ayrılıkçı gündemlere, Suriye hükümetiyle işbirliği içinde müsaade edilmeyecektir."