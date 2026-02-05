MSB’den Suriye'deki entegrasyon anlaşmasına dair açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'deki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "30 Ocak'ta Suriye Hükumeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Süreci sahada yakından takip ediyoruz. Planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz. Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin ise, Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MSB bilgilendirme toplantısında ayrıca Yunan Başbakanı Miçotakis'in son açıklamalarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Yunan politikacıların Ege Denizi'nde karasularını 12 Mile çıkarma söylemleri konusunda ülkemizin tutumu nettir. Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez."

"1486 KİŞİ İSE HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ"

Somali'de görev yapan Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı'na ilişkin açıklamada ise "Somali'deki Hava Unsur Komutanlığımız yeni görevlendirmelerle güçlendirilmiştir. Yeni görevlendirilen unsurlarımız da Somali’nin terörle mücadelesine katkı sağlayacaktır" denildi.

Türkiye-Mısır Askeri Çerçeve Anlaşması'na ilişkin ise 1Söz konusu anlaşmayla belirlenen askeri iş birliği alanlarında bilgi ve uzmanlık teatisi yoluyla savunma iş birliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir" açıklaması yapıldı.

Açıklamada ayrıca geçtiğimiz hafta 5 PKK'linin teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada "Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16'sı terör örgütü mensubu 125 kişi yakalandı, 1486 kişi ise hududu geçemeden engellendi" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...