MSB’den ‘Teğmen Atatürk rozeti takmayı reddetti’ iddiasına ilişkin açıklama

MSB kaynakları, “bir teğmen Atatürk rozeti takmayı reddettiği için piyade okulunda kavga çıktı” iddiasını yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Tuzla Piyade Okulu’nda çıktığı iddia edilen kavgayı yalanladı.

Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre kaynaklara, "Tuzla Piyade Okulunda bir grup teğmenin 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği ve kavga çıktığı" iddiası soruldu.

İddiayı "dezenformasyonun bariz bir örneği" olarak nitelendiren MSB kaynakları, konuyla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını belirtti.