MSB’den yeni “balistik mühimmat” açıklaması: “Etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmata ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu mühimmatın İran’dan ateşlendiğinin belirlendiği ve Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Bakanlık, Türkiye’nin hava sahası ve topraklarına yönelik tehditlere karşı gerekli tedbirlerin kararlılıkla alındığını vurgularken, bölgedeki gelişmelerin milli güvenlik önceliğiyle yakından takip edildiğini ifade etti.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ETKİSİZ HÂLE GETİRİLEN BALİSTİK MÜHİMMAT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."