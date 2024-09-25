MSB’nin açtığı dava ertelendi
Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı’nın, önceki dönem Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, bir kanalın canlı yayınında yaptığı bilimsel değerlendirmeleri gerekçe göstererek açtığı tazminat davasının beşinci duruşması Dışkapı Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.
Dava 17 Ekim, saat 12:30’a ertelendi. Duruşmaya TTB Merkez Konseyi üyeleri, DEM Parti Milletvekili Sevilay Çelenk, KESK Eş Genel Başkanları, Tüm-Bel-Sen ve SES Eş Genel Başkanı ile İHD Başkanı Hüseyin Küçükbalaban katıldı.