MSG ile Spotify arasında toplantı: "Sürdürülebilir bir dijital müzik düzeni kurmak istiyoruz"

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), Spotify’ın üst düzey yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, MSG adına Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer ve Başkan Yardımcısı Birol Namoğlu katılırken, Spotify tarafı ise yurt dışından üç üst düzey yöneticiyle temsil edildi.

Toplantıda, Türkiye’deki sanatçılar ve eser sahiplerinin Spotify’dan beklentileri aktarılırken; Dijital Müzik Platformları Çalıştayı raporu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüş ve talepleri ile Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma da ana gündem başlıkları arasında yer aldı.

MSG'nin Spotify yetkilileriyle paylaştığı görüş ve öneriler şöyle:

EDİTORYAL PLAYLİST ŞEFFAFLIĞI VE MANİPÜLASYON İDDİALARI

Spotify’ın çalma listesi oluşturma süreçlerinde daha fazla şeffaflık sağlanması gerektiği vurgulandı. Playlist satışı ve bot dinlenme gibi etik dışı manipülasyon iddialarının sektörde ciddi güven kayıplarına yol açtığı, bu nedenle önleyici politikaların acilen hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

TÜRKİYE’DEKİ ABONELİK FİYATLANDIRMA POLİTİKALARI

MSG tarafından müzik sektörünün abonelik fiyatlarının güncellenmesine yönelik beklentisi aktarıldı. Ayrıca, Türkiye’deki müzik tüketicilerinin alışkanlık ve eğilimlerini ortaya koyan, MSG tarafından 2 bin kişiyle gerçekleştirilen saha araştırmasının sonuçları Spotify yetkilileriyle paylaşıldı.

TÜRK ESER SAHİPLERİNE YÖNELİK GÖRÜNÜRLÜK VE DESTEK PROJELERİ

Toplantıda, Türk eser sahiplerinin dijital platformlarda daha fazla görünürlük kazanmasını ve desteklenmesini amaçlayan projeler de gündeme geldi. Bu doğrultuda, Spotify’ın global ölçekte yürüttüğü “Noteable” programının Türkiye’ye özel bir versiyonu olan “Noteable Türkiye” projesi önerildi. Proje kapsamında, Türk bestecilere yönelik çalma listeleri ve tanıtım mekanizmalarının geliştirilmesi, yerel müzik türlerinin platform içinde daha güçlü temsil edilmesi ve “Live at Istanbul Studios” gibi kültürel performans projelerinin hayata geçirilmesi teklif edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili kamu otoriteleri tarafındantakip edilen içerik hassasiyetleri doğrultusunda, çalma listeleri ve şarkı seçimlerinde toplumsal değerlere duyarlı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği ifade edildi.

Spotify yetkilileri, toplantı sırasında MSG tarafından iletilen değerlendirme, beklenti ve hassasiyetleri dikkatle not ettiklerini belirtti. Ayrıca, son dönemde kamuoyunda öne çıkan içerik hassasiyetleri ile Rekabet Kurumu tarafından başlatılan incelemeyi büyük bir ciddiyetle ele aldıklarını kaydetti. Bu doğrultuda, sürece duyarlılıkla yaklaştıklarını ve oluşabilecek tüm senaryoları kapsamlı biçimde değerlendirmekte olduklarını ifade etti.

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Amacımız, sektörün tüm bileşenlerini kapsayan ve müzik ekosisteminin tabanına yayılmış adil bir sistemin, iş birliği içerisinde ve kalıcı temellerle inşa edilmesidir. Ortak akılla, şeffaf ve sürdürülebilir bir dijital müzik düzeni kurmak istiyoruz. Spotify ile bu yönde açık bir iletişim zemini bulmaktan memnuniyet duyuyoruz. Umuyoruz ki bu toplantı, kalıcı ve yapıcı adımların başlangıcı olur.”