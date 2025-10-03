MSG’nin 25 Yılı: Müziğe ve birliğe adanmış bir yolculuk

Türkiye’nin en köklü meslek birliklerinden olan ve müzisyenlerin haklarına sahip çıkmak için çalışmalarını sürdüren MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), 25. yılını üyeleri, dostları ve basın mensuplarıyla birlikte özel bir gecede kutladı.

2 Ekim akşamı, CVK Bosphorus Hotel’de gerçekleşen yıl dönümü gecesi, boğazın büyülü ışıkları altında unutulmaz anlara sahne oldu. Geceye MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, MSG YK üyesi Birol Namoğlu, MSG YK üyesi Zeynep Talu, Ömür Gedik, Güliz Ayla, Çakal, Murat Evgin, Canozan gibi pek çok MSG üyesi müzisyenin yanı sıra basın mensupları ve MSG dostları da katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, gecede yaptığı konuşmada sanatçıların emeğini koruma yolunda 25 yıldır sürdürdükleri çalışmalarla beraber bu özel yıldönümü gecesinin, sanatçılar arasındaki dayanışmayı pekiştiren ve müzik dünyasının kalbinde unutulmaz bir hatıra bırakan bir buluşma olduğunu belirtti.

FERHAT GÖÇER: “HEP BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

“Nereye baksam bir dostumu, bir meslektaşımı görüyorum. Bizler hayatını müziğe adamış insanlarız ve sizler de bu yolculuğun en değerli partnerlerisiniz. Söz yazarlarımız, yapımcılarımız, müziğe gönül veren tüm dostlarımız… Hep birlikte 25 yıldır bize güç verdiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca yükümüzü sırtlanan, zor şartlar altında bu mücadeleyi sürdüren tüm profesyonel ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bugüne kadar görev almış tüm başkanlarımızı tek tek yürekten selamlıyorum.”

ZEYNEP TALU: “40 KİŞİLİK HAYAL, 10 BİN KİŞİLİK AİLEYE DÖNÜŞTÜ”

Gecede söz alan Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Talu, “25 yıl önce 40 kişi bir araya gelerek bir bebeği büyütmek için imza attık. Bugün ise 10 bini aşkın üyemiz ve yüz binlerce dostumuzla kocaman bir aile olduk. Levent’teki küçük bir ofiste temellerini attığımız kurumun bu kadar büyük bir yapıya dönüşeceğini biz bile tahmin etmiyorduk. Bu yolculukta bize en başından beri destek veren tüm üyelerimize, iş ortaklarımıza, emeğimizi görünür kılan basın dostlarımıza, özveriyle çalışan ekibimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

MSG’nin 25.yıl kutlaması, kuşaktan kuşağa aktarılan müziğin birleştirici gücüyle; usta sanatçılar ile genç müzisyenleri aynı kutlamada, aynı heyecanda buluşturdu. Keyifli sohbetler ve sıcak kutlamalara eşlik eden Serhat Sokulgan ve Cenk Erden’in DJ performanslarıyla gece boyunca ritim hiç düşmedi, misafirler dans ederek kutlamanın tadını çıkardı.