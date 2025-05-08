MSK, doğrudan Play-Off’a kalmak istiyor

Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi’nde mücadele eden ve sezon boyunca aldığı 14 galibiyet ile topladığı 42 puanın ardından 7'nci sırada bulunan Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, Asım Pars sezonu 29'uncu hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Bahçeşehir Koleji maçının hazırlıklarını tamamladı.

Geçtiğimiz hafta alınan Bursaspor galibiyetinin ardından Bahçeşehir Koleji maçının hazırlıklarına başlayan Carettalar, Başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanların ardından, karşılaşmanın oynanacağı İstanbul’a gitti.

Bahçeşehir Koleji’nin EuroCup’ta yer alan geniş rotasyonlu bir ekip olduğuna dikkat çeken Başantrenör Can Sevim, rakiplerinin gücüne karşın kendilerinin de sahaya kazanmak için çıkan bir takım olduklarının altını çizdi. Doğrudan play-off’a kalmak istediklerini belirten Sevim, “Önümüzde 2 maçımız kaldı. 2’sini de kazandığımız zaman büyük ihtimalle doğrudan 6'ncı olarak play-off’a gireceğiz. Tabi ki rakiplerimizin oynayacağı maçlar da önemli ancak biz 2 maçı da kazandığımız takdirde 6'ncı olmamız çok büyük olasılık gibi gözüküyor. Bu yüzden kendi göbeğimizi kendimiz kesmek istiyoruz” dedi.

Play-off yolunda ilk hedeflerinin Bahçeşehir Koleji maçını kazanmak olduğunu ve sonrasında Mersinli basketbolseverlerin de desteği ile Darüşşafaka maçını kazanarak 2’de 2 yapmayı planladıklarını aktaran Sevim, “Play-off’a doğrudan katılmamız için bir galibiyetin de yetebilme ihtimali var. O açıdan deplasmanda oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçı bizim için her türlü çok önemli bir maç olacak. Bahçeşehir, EuroCup takımı ve çok geniş bir kadroları var. 12 kişilik rotasyonla oynuyorlar. Bizim ise hasta olan ve sakatlık yaşayan oyuncularımız var ama ben eminim ki sahada kim olursa olsun, ne kadar süre alması gerekirse gereksin, herkes pozisyonumuzun bilincinde olarak elinden gelenin en iyisini yapacaktır” diye konuştu.

9 Mayıs Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00 başlayacak. (DHA)

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