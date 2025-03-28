MSK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Mersin Spor Kulübü Başantrenörü Can Sevim, Fenerbahçe maçıyla alakalı yaptığı açıklamada, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında MSK, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mersin ekibi, bu maçın hazırlıklarını Başantrenör Can Sevim gözetiminde Servet Tazegül Spor Salonu’nda sürdürdü. Geçen hafta elde edilen Galatasaray galibiyetinin ardından morallerin yüksek olduğu, takımda yeni hedefin Fenerbahçe’yi deplasmanda yenmek olduğu belirtildi.