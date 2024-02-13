MSKÜ Voleybolcuları süper lig Play-Off’a kaldı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından MSKÜ ev sahipliğinde, 7 Üniversitenin katılımıyla Üniversiteler Arası Bölgesel Lig Voleybol Müsabakaları düzenlendi. Kadınlar Voleybol Müsabakasının final maçında MSKÜ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesini 3-1 yenerek namağlup şampiyon oldu ve süper lig play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Lig usulü düzenlenen Erkekler Voleybol müsabakalarını namağlup tamamlayan MSKÜ Erkek Voleybol takımı da son maçında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini 3-0 yenerek şampiyonluk kupasına uzandı ve süper lig play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı.