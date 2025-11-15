MSÜ 2026: MSÜ Ne Zaman? İşte 2026 Millî Savunma Üniversitesi Başvuru ve Sınav Tarihi

MSÜ 2026 sınav tarihi, ÖSYM’nin yayımladığı yeni sınav takvimi ile kesinleşti. Millî Savunma Üniversitesi'nde askerî öğrenci olmak isteyen adaylar, yılın ilk sınavlarından biri olan MSÜ için hazırlıklarını hızlandırmış durumda. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un açıklamasıyla birlikte 2026 MSÜ sınavı ve başvuru süreci netlik kazandı. Peki MSÜ 2026 ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihlerde alınacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

MSÜ 2026 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 2026 yılının mart ayında gerçekleştirilecek.

MSÜ 2026 Sınav Aşaması Tarih MSÜ Sınav Tarihi 01 Mart 2026 MSÜ Sonuç Açıklama Tarihi 26 Mart 2026

MSÜ 2026 BAŞVURU TARİHLERİ

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan başvuru tarihleri de belli oldu. MSÜ başvuruları yılın ilk ayında başlayacak.

İşlem Tarih MSÜ 2026 Başvuru Başlangıcı 05 Ocak 2026 MSÜ 2026 Başvuru Bitişi 29 Ocak 2026

MSÜ NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), TSK bünyesinde subay ve astsubay olarak eğitim almak isteyen adayların girdiği ön eleme sınavıdır. Sınavı geçen adaylar daha sonra fiziki yeterlilik, sağlık raporu ve mülakat süreçlerine dahil olur.

MSÜ’ye başvurabilecek adaylar:

Lise son sınıf öğrencileri

Lise mezunları

TSK bünyesinde aktif görev almak isteyen adaylar

MSÜ 2026 sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ 2026 sınavı 01 Mart 2026 tarihinde yapılacaktır.

MSÜ 2026 başvuruları hangi tarihler arasında alınacak?

MSÜ başvuruları 05 Ocak – 29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

MSÜ'ye kimler başvurabilir?

Lise son sınıf öğrencileri ve lise mezunları MSÜ sınavına başvurabilir.

MSÜ sınavı askeri okullara giriş için zorunlu mu?

Evet, subay ve astsubay eğitimlerine başlamak için MSÜ sınavına girmek zorunludur.

