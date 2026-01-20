MSÜ başvuruları son tarih! 2026 MSÜ son başvuru ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi hayali kuran binlerce aday için kritik süreç hızla ilerliyor. MSÜ başvuruları son tarih yaklaşırken, henüz başvurusunu tamamlamayan adaylar “2026 MSÜ son başvuru ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda başvuru, sınav tarihi ve ücret bilgileri netleşmiş durumda.

2026 MSÜ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 5 Ocak 2026 tarihinde başladı. Yoğun ilgi gören başvuru sürecinde, sınava girmek isteyen adayların belirlenen takvim doğrultusunda işlemlerini eksiksiz şekilde tamamlaması gerekiyor.

Başvuru yapan adaylar sınav tarihine odaklanırken, henüz başvurusunu yapmayanlar ise son günü kaçırmamak için araştırmalarını sürdürüyor.

MSÜ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre MSÜ son başvuru tarihi 29 Ocak 2026 olarak açıklandı.

Son başvuru günü: 29 Ocak 2026

29 Ocak 2026 Son saat: 23.59

Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Adayların hem başvuru formunu doldurması hem de sınav ücretini yatırması gerekiyor.

MSÜ 2026 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav tarihi geliyor. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için tarih netleşti.

Sınav tarihi: 1 Mart 2026

1 Mart 2026 Sınav saati: 10.15

MSÜ sınavı, Türkiye genelinde ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde aynı gün ve saatte uygulanacak.

2026 MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi bilgilere göre 2026 MSÜ başvuru ücreti 700 TL olarak belirlendi.

Başvurunun geçerli sayılabilmesi için, adayların bu ücreti belirlenen süre içinde yatırmaları zorunlu.

MSÜ Başvuru Ücreti Nasıl ve Nereden Ödenir?

MSÜ başvuru ücreti aşağıdaki banka ve ödeme kanalları aracılığıyla yatırılabiliyor:

Akbank (Şube, ATM, internet bankacılığı)

Albaraka Türk Katılım Bankası (Şube, ATM, internet bankacılığı)

QNB Finansbank (Şube, ATM, mobil bankacılık)

Kuveyt Türk Katılım Bankası (Şube, ATM, internet bankacılığı)

Halkbank (Şube, ATM, internet bankacılığı)

ING Bank (Şube, internet bankacılığı)

İş Bankası (Şube, ATM, mobil ve internet bankacılığı)

Vakıf Katılım Bankası (Şube, ATM, mobil ve internet bankacılığı)

Yapı ve Kredi Bankası (Mobil bankacılık)

Ziraat Bankası (Sadece internet ve mobil bankacılık)

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi

MSÜ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

MSÜ başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor.

Adaylar, 05 Ocak – 29 Ocak 2026 tarihleri arasında sisteme giriş yaparak başvuru formunu doldurabiliyor. Son başvuru tarihi ise 29 Ocak 2026 saat 23.59.

MSÜ NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay ve astsubay olarak eğitim almak isteyen adaylar için uygulanan bir ön eleme sınavıdır.

Sınavı başarıyla geçen adaylar; fiziki yeterlilik testi, sağlık raporu ve mülakat aşamalarına katılmaya hak kazanır.

MSÜ’ye Kimler Başvurabilir?

Lise son sınıf öğrencileri

Lise mezunları

TSK bünyesinde subay veya astsubay olmak isteyen adaylar

MSÜ son başvuru ne zaman?

2026 MSÜ son başvuru tarihi 29 Ocak 2026’dır. Başvurular saat 23.59’da sona erecektir.

MSÜ 2026 sınavı hangi gün yapılacak?

MSÜ 2026 sınavı 1 Mart 2026 tarihinde saat 10.15’te uygulanacaktır.

MSÜ başvuru ücreti ne kadar?

2026 yılı için MSÜ başvuru ücreti 700 TL olarak belirlenmiştir.

MSÜ başvurusu nereden yapılır?

Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak yapılmaktadır.

MSÜ sınavı kimler için zorunludur?

TSK bünyesinde subay veya astsubay olarak eğitim almak isteyen tüm adayların MSÜ sınavına girmesi zorunludur.