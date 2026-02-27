MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 3 kişi tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 9 sözleşmeli erden 3'ü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 6 kişi ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest kaldı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

MSÜ Hava Harp Okulu Komutanlığı'nın resmî yazılı ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, 9 sözleşmeli er "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve idrar örneği verdi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞLERDİ

Soruşturma sırasında gelen yeni bir ihbar üzerine gözaltı süresi uzatılan erler, "uyuşturucu madde temin etme ve kullanımı kolaylaştırma" iddiasıyla yeniden adliyeye sevk edildi.

Savcılık, bir rezidans dairesi kiralayarak uyuşturucu temin ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheli için tutuklama, diğer 6 şüpheli için adli kontrol talebinde bulundu.

Savcılığın talebiyle aynı doğrultuda 6 er için adli kontrol 3 er için ise tutuklama kararı verildi.