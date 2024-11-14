MSÜ sınavı ne zaman? 2025 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2025 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuru ve sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Sınava katılacak birçok aday MSÜ sınavı ne zaman sorusunu gündeme getirirken ÖSYM'nin duyurusunun ardından 2025 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri takvimlerde işaretlendi. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? İşte 2025 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri!

2025 MSÜ BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2025 MSÜ başvuruları 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında geç başvurular ise 30 Ocak'ta alınacak. MSÜ sınav tarihi ise 23 Şubat 2025 şeklinde duyuruldu. MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025'te açıklanacak

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2025 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

MSÜ Başvuru Tarihi: 2-27 Ocak 2025 arası

2-27 Ocak 2025 arası MSÜ Geç Başvuru Tarihi: 30 Ocak 2025

30 Ocak 2025 MSÜ Sınav Tarihi: 23 Şubat 2025

23 Şubat 2025 MSÜ Sınav Açıklanma Tarihi: 18 Mart 2025

MSÜ SINAV BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

MSÜ sınav başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.

MSÜ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi yani MSÜ'ye başvuracak adayların sınav başvuruları 2 Ocak ile 27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen MSÜ sınavı başvuru tarihlerini kaçıran adaylar MSÜ geç başvuru hakkından faydalanabilecek. MSÜ geç başvuru tarihi 28 Ocak ile 30 Ocak tarihleri arasında alınacak.

MSÜ 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak.