MSÜ Tercihleri Nasıl ve Nereden Yapılır? MSÜ Tercihleri Ne Zaman Bitiyor? 2026 MSÜ Tercih Kılavuzu

2026 MSÜ tercih süreci başladı! Millî Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar şimdi tercih aşamasına odaklandı. Peki, MSÜ tercihleri nasıl yapılır, MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor ve tercih işlemleri nereden gerçekleştiriliyor? İşte 2026 MSÜ tercih kılavuzu ile tüm detaylar…

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-MSÜ sınavına katılan ve puanı hesaplanan adaylar için tercih süreci 25 Mart 2026 tarihinde başladı.

Tercih işlemleri 24 Nisan 2026 saat 23:59’a kadar devam edecek.

İşlem Tarih Tercih Başlangıç 25 Mart 2026 Tercih Bitiş 24 Nisan 2026 (23:59)

Bu tarihler arasında tercih yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ tercih işlemleri oldukça basit adımlarla gerçekleştirilmektedir. Adayların aşağıdaki adımları takip etmesi yeterlidir:

Resmi tercih sistemine giriş yapılır T.C. kimlik bilgileri ile sisteme erişim sağlanır Harp Okulları ve Astsubay MYO seçenekleri incelenir İlgili tercihler sıralanır Tercihler onaylanarak işlem tamamlanır

MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, MSÜ tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı personel temin sistemi üzerinden gerçekleştirebilir.

Tercih işlemleri yalnızca online olarak yapılacak olup, adaylara posta veya farklı bir yöntemle işlem yapılmayacaktır.

KİMLER MSÜ TERCİHİ YAPABİLİR?

MSÜ tercih hakkından yararlanabilmek için adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

2026-MSÜ sınavına katılmış olmak

Puanının hesaplanmış olması

2026-YKS başvurusu yapmış olmak

Bu şartları taşıyan adaylar tercih sürecine katılabilir.

MSÜ TERCİH KILAVUZU NEDEN ÖNEMLİ?

2026 MSÜ tercih kılavuzu, adayların doğru tercih yapabilmesi için büyük önem taşır. Kılavuzda:

Kontenjan bilgileri

Okul türleri

Başvuru şartları

Seçim aşamaları

gibi kritik bilgiler yer almaktadır. Bu nedenle adayların tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemesi önerilir.

MSÜ TERCİH SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tercihlerin son güne bırakılmaması

Okulların detaylı şekilde araştırılması

Tercih sıralamasının doğru yapılması

Başvuru şartlarının kontrol edilmesi

Bu adımlar, adayların tercih sürecini daha sağlıklı tamamlamasına yardımcı olur.

