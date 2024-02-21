MTA, Anagold'un işlettiği madeninin altından geçen fayı silmiş

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA), Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiği ortaya çıktı. CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ortaya çıkardıkları durumla ilgili paylaşımda "Yaparsa AK Parti yapar!" dedi.

Güncel 21.02.2024 23:57 Giriş: 21.02.2024 23:57

Güncelleme: 22.02.2024 00:03 Kaynak: Haber Merkezi

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