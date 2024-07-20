MTV 2. taksit ödeme tarihi | MTV taksit ödemesi nasıl yapılır? MTV Borç sorgula 2024
Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV 2024 yılı 2. taksit ödemelerinin alınmaya başlamasıyla birlikte yurttaşlar MTV taksit ödemesi nasıl yapılır, MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman sorularını gündeme getiriyor. MTV Borç sorgula 2024 ekranı araştırması hız kazanırken konuyla ilgili detaylar belli oldu. Peki, MTV taksit ödemesi nasıl yapılır? İşte MTV 2. taksit ödeme tarihi!
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme süreci Temmuz ayı ile birlikte resmen başladı. Araç sahibi yurttaşlar ise MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman sorusunu gündeme taşıyor. Peki, MTV taksit ödemesi nasıl yapılır? İşte MTV 2. taksit ödeme tarihi!
MTV 2. TAKSİT ÖDEME TARİHİ
Yılda iki kere alının Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV için 2. taksit zamanı 1 Temmuz 2024 ile birlikte başlamış oldu. MTV 2. taksit ödeme tarihi 1 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
MTV BORÇ SORGULA 2024
2024 MTV borçlarını sorgulamak isteyen yurttaşlar e-Devlet üzerinden "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama" başlığı altından işlemlerini yapabilecekler.
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MTV TAKSİT ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
MTV taksit ödemeleri; Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi gib.gov.tr (Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden ödenmesi gerekiyor. MTV ödemesi yapacak yurttaşlar aşağıdaki adımları izleyebilir.
- Anlaşmalı bankaların kredi kartları,
- Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,
- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile anlaşmalı bankaların şubeleri,
- Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),
- PTT vezneleri,
- Tüm vergi daireleri