MTV'de ikinci taksit ödemeleri için son gün: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
2024 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri için bugün son gün. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Peki hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için bugün son gün.
MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde süreç 1 Temmuz'da başladı. MTV'de ikinci taksit ödemesi için süre bugün sona eriyor.
MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.
MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.
İşte araçlara göre 2024 yılı için MTV oranları
• 0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 3359 TL
4-6 yaş - 2343 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 3692 TL
4-6 yaş - 2576 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 4032 TL
4-6 yaş - 2809 TL
• 1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 5851 TL
4-6 yaş - 4387 TL
1301-1600 cc
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 6439 TL
4-6 yaş - 4828 TL
1301-1600 cc
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 7026 TL
4-6 yaş - 5265 TL
• 1601-1800 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 11.374 TL
4-6 yaş - 8894 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 12413 TL
4-6 yaş - 9697 TL
• 1801-2000 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 17920 TL
4-6 yaş - 13800 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 19553 TL
4-6 yaş - 15061 TL
• 2001 - 2500 cc
Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 26.885 TL
4-6 yaş - 19.517 TL
Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü
1-3 yaş - 29.332 TL
4-6 yaş - 21.290 TL
• 2501 - 3000 cc
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 37.485 TL
4-6 yaş - 32.615 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan
1-3 yaş - 40.898 TL
4-6 yaş - 35.575 TL
• 4001 cc ve yukarısı
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 146.932 TL
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan
1-3 yaş - 160.285 TL
• 0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
7-11yaş - 1308 TL
12-15 yaş - 987 TL
16 yaş ve üstü - 347 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
7-11yaş - 1437 TL
12-15 yaş- 1088 TL
16 yaş ve üstü - 383 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
7-11yaş - 1573 TL
12-15 yaş- 1188 TL
16 yaş ve üstü - 413 TL
• 1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
7-11yaş - 2544 TL
12-15 yaş - 1798 TL
16 yaş ve üstü - 690 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
7-11yaş - 2801 TL
12-15 yaş- 1972 TL
16 yaş ve üstü - 754 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
7-11yaş - 3050 TL
12-15 yaş- 2153 TL
16 yaş ve üstü - 823 TL
• MOTOSİKLET 2024 MTV ORANLARI
100-250 cc 1-3 yaş arası - 625 TL
100-250 cc 4-6 yaş arası - 467 TL
100-250 cc 7-11 yaş arası - 345 TL
100-250 cc 12-15 yaş arası - 212 TL
100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 80 TL
251-650 cc 1-3 yaş arası - 1294 TL
251-650 cc 4-6 yaş arası - 979 TL
251-650 cc 7-11 yaş arası - 625 TL
251-650 cc 12-15 yaş arası - 345 TL
251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 212 TL
• MİNİBÜS
1-6 YAŞ ARASI - 2535 TL'den 4016 TL'ye çıktı
7-15 YAŞ ARASI - 1674 TL'den 2652 TL'ye çıktı
16 YAŞ ÜSTÜ - 817 TL'den 1294 TL'ye çıktı
• ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV
İçten yanmalı otomobillerde uygulanan MTV elektrikli otomobillerde dörtte bire düşüyor olsa da, yeni modellerin yüksek motor gücü nedeniyle son dönemde MTV ödemeleri üst seviyelere çıkmış durumda.
Elektrikli aracın yaşı, piyasa değeri ve kilovatı (kW) ödenmesi gereken MTV tutarında belirleyici.