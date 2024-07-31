MTV'de ikinci taksit ödemeleri için son gün: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

2024 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri için bugün son gün. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Peki hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

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