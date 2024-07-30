MTV'de ikinci taksit ödemeleri için yarın son gün

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için yarın son gün. Yarına kadar ödemesini yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor.

MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde süreç 1 Temmuz'da başladı. MTV'de ikinci taksit ödemesi için süre yarın sona eriyor.

MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.

ZAMANINDA ÖDEMEYENLERE YÜZDE 3,5 GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

Mükelleflerin, ödeme süresi dolmadan önce gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor. Yarına kadar ödemesini yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

Borç zamanında ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.

Ayrıca, araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

2023 yılına ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme süresi de 31 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.