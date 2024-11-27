MTV, ehliyet, pasaport, IMEI kayıt ve yurt dışı çıkış harcına dev zam!

Türkiye'de halkın geniş kesimleri büyük bir geçim krizi yaşarken zamlar da art arda gelmeye devam ediyor.

Bugünkü Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı.

Yayınlanan tebliğde, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için % 43,93 olarak tespit edildi.

2025 yılında trafik cezaları, MTV, ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harçları, araç muayene ücreti, bu orandan zamlanacak.

YETKİ ERDOĞAN’DA Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden değerleme oranlarına müdahale etme yetkisinin olduğunu belirtti. Son tarihin 31 Aralık olduğunu ifade eden Bingöl, “Cumhurbaşkanının hangi vergi ve harçlarda yetki kullanıp kullanmayacağını göreceğiz” dedi. Kasım ayının başında yazmıştık. Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazetede de yayımlandı. 31 Aralık tarihine kadar Cumhurbaşkanının hangi vergi ve harçlarda yetki kullanıp kullanmayacağını göreceğiz. https://t.co/83P0NAs5r3 — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) November 27, 2024

Gelen zamların ardından yurttaşın ödeyeceği bedeller şöyle şekillendi:

IMEI kayıt ücreti

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç, 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.

Pasaport harçları

Pasaport harç ücretleri şu şekilde belirlendi:

6 aya kadar: 2.359 TL (eski tutar: 1.639 TL)

1 yıl: 3.448 TL (eski tutar: 2.396 TL)

2 yıl: 5.631 TL (eski tutar: 3.912 TL)

3 yıl: 8.000 TL (eski tutar: 5.558 TL)

3 yıldan fazla: 11.274 TL (eski tutar: 7.833 TL)

Ehliyet harcı

Otomobil, minibüs ve kamyonet sürücüleri için geçerli olan B sınıfı ehliyet harcı, 3.945 TL'den 5.678 TL'ye yükseldi. A sınıfı sürücü belgesi için ise harç tutarı, 1.308 TL'den 1.883 TL'ye çıktı.

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Vakıf Hizmet Bedeli 230 TL'den 331 TL'ye yükselirken; Değerli Kağıt Bedeli 990 TL'den 1.425 TL'ye yükseldi.

Araç muayene ücreti

Araç muayene ücreti, 1.821 TL'den 2.621 TL'ye yükseldi.

Yurt dışı çıkış harcı

Yurt dışı çıkış harcı, 500 TL'den 719,7 TL'ye yükseldi.

MTV FİYATLARI

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de Yeniden Değerleme Oranı üzerinden zamlanacak.

Motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 3 bin 359 TL’den 4 bin 835 TL’ye yükseldi.

Türkiye'de en yaygın kullanılan silindir hacmi 1301-1600 arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 5 bin 851 liradan 8 bin 421 liraya çıktı.

Otomobillerde uygulanan araç muayene ücreti 1821 liradan 2 bin 621 liraya yükseldi.

TRAFİK CEZALARI DA ARTTI

Yeniden değerleme oranı ile trafik cezaları da önümüzdeki yıldan itibaren zamlanacak. Buna göre, 2025 yılında bazı trafik cezaları şöyle olacak:

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 2.168 TL (1.506 TL)

Ruhsatsız araç kullanma: 9.267 TL (6.439 TL)

Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 993 TL ( 690 TL)

Engelli otoparkını işgal: 1.986 TL (1.380 TL)

Kış lastiği taktırmamak: 5.856 TL (4.069TL)

Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 9.267 TL (6.439 TL)