MTV için ödeme dönemi başladı: Kim, ne kadar ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesinin 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) yapılan açıklamaya göre, bu yıla ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi başladı.

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek. Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla de yapılabilecek.

ÖDEME TUTARLARI2026’da yeni otomobil satın alacaklar veya 1-3 yaşındaki otomobil sahipleri, aracın motor silindir hacmine göre 5 bin 750 TL ila 274 bin TL arasında değişen MTV’ler ödeyecekler. En yaygın ödenecek MTV ise 12 bin 28 TL ile motor silindir hacmi 1.3-1.6 arasında değişen otomobillere ait olacak.

Yeni MTV oranlarına göre, Türkiye’nin en çok satan otomobili olan Renault Clio’nun MTV’si bu sene 6 bin 903 TL olacak. 1.33 litre motor hacmine sahip Megane için ödenecek tutar 12 bin 28 TL’ye yükselecek. Benzer şekilde Türkiye’nin en çok satan otomobillerinden Fiat Egea ve Toyota Corolla için de yeni yılda 12 bin 28 TL MTV ödenmesi gerekecek. Hyundai i20’nin 2026 yılına ait MTV’si 6 bin 903 TL’ye yükselirken 1.8 litre hacmindeki Toyota C-HR’ın MTV tutarı, motor silindir hacmi yüksek olduğu için 21 bin 252 TL’yi bulacak.

MTV’ler ilk altı ay ve ikinci altı ay olmak üzere toplam tutar üzerinden ikiye bölünerek ödenebiliyor.

2026 yılında 1-3 yaş motosiklet sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı 1069 TL ila 13 bin 667 TL arasında değişecek. 100-250 cc motosikletler için ödenecek MTV tutarı 1069 TL TL olurken, 251-650 cc’ye kadar motosikletler için 2 bin 215 TL, 651-1200 cc’lik motosikletler için 5 bin 720 TL ve 1201 cc ve üzeri motosikletler için 13 bin 877 TL ödenecek. Diğer yandan, 1–6 yaş arasındaki panelvan araçların sahipleri, 1.9 metreküp silindir hacmine kadar olan araçlar için 9 bin 168 TL MTV ödeyecek. Aynı yaş grubundaki minibüs sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı ise 6 bin 875 TL olacak.